Wirtschaftsverbände: Hilfe der EU muss 'bekanntes Mass sprengen'

Wirtschaftsverbände aus Deutschland, Frankreich und Italien fordern in einer gemeinsamen Erklärung in der Corona-Krise "ein in Friedenszeiten bisher unbekanntes Mass an öffentlicher Unterstützung". Die Pandemie werde beispiellose asymmetrische Schäden für Wirtschaft und Gesellschaft verursachen, deshalb müsse die Reaktion der EU "das bisher bekannte Mass sprengen", heisst es in einer gemeinsamen Erklärung des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), des italienischen Spitzenverbands Confindustria und des französischen Verbands Medef, die der "Süddeutschen Zeitung" vorliegt und am Dienstag veröffentlicht werden soll.