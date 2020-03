'Wirtschaftsweise' sehen heftige Rezession und Hoffnungsschimmer

(Ausführliche Fassung) - Die Corona-Pandemie stürzt die Bundesrepublik in eine der schlimmsten Rezessionen ihrer Geschichte. Weil sie aber eine im Kern gesunde Ökonomie trifft, halten die "Wirtschaftsweisen" aus aktueller Sicht eine schnelle und nachhaltige Erholung für wahrscheinlich. Es gebe "keine massiven strukturellen Verwerfungen", sagte Volker Wieland, einer der drei Top-Ökonomen des Beratergremiums der Bundesregierung, am Montag. "Es ist nicht wie in einem Krieg, wo der Kapitalstock zerbombt wäre und die Arbeiter an der Front sind."