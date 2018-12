Den Schweizer Sicherheitsbehörden und den Organisatoren des World Economic Forum steht ein arbeitsintensiver Januar bevor. US-Präsident Donald Trump will wie in diesem Jahr auch 2019 am WEF-Jahrestreffen in Davos teilnehmen. Dies hat Sarah Sanders, die Sprecherin des Weissen Hauses, am Dienstag angekündigt. Ebenfalls sollen dieses Jahr Trumps Tochter Ivanka und ihr Ehemann Jared Kushner in die Schweiz reisen.

Die US-Delegation umfasst demzufolge nebst anderen auch Finanzminister Steven Mnuchin, Aussenminister Michael Pompeo, Handelsminister Wilbur Ross und Transportministerin Elaine Chao.

Der erstmalige Besuch eines US-Präsidenten seit 18 Jahren am WEF in Davos sorgte im 25. Januar dieses Jahres für gehörigen Wirbel. Hier nochmals die Eindrücke von Trumps Ankunft im Video.