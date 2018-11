Die von den 20 grössten Industrie- und Schwellenländern (G20) in den vergangenen Monaten erlassenen Handelsbeschränkungen treffen der Welthandelsorganisation WTO zufolge Waren im Wert von fast einer halben Billion Dollar. Zwischen Mai und Oktober seien 40 protektionistische Massnahmen erlassen worden, teilte die WTO am Donnerstag in Genf mit.