WTO: Welthandel erholt sich schneller als gedacht - Impfstoff zentral

Der Welthandel erholt sich besser als erwartet von der Corona-Pandemie. Die Welthandelsorganisation (WTO) rechnet in diesem Jahr jetzt mit einer Zunahme des Warenhandels um 8 Prozent, wie sie am Mittwoch in Genf berichtete. Im Oktober war sie noch von 7,2 Prozent ausgegangen. Ausserdem rechnet die WTO mit einem globalen Wirtschaftswachstum von 5,1 Prozent in diesem Jahr, nach einem Rückgang von 3,8 Prozent 2020.