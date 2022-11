Die Asien-Pazifik-Region darf nach Ansicht von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping nicht zu einer "Arena für den Wettbewerb zwischen grossen Mächten" werden. Offenbar in Anspielung auf den Rivalen USA hiess es in einer am Donnerstag vorgelegten und von der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua veröffentlichten Grundsatzrede für ein Treffen von Wirtschaftsvertretern vor dem Asien-Pazifik-Gipfel (Apec) in Bangkok, die Region gehöre niemandem als "Hinterhof".

17.11.2022 12:50