In der Grossen Halle des Volkes stellte Xi Jinping am Sonntag seine neue Führungsmannschaft vor, die nur noch aus Gefolgsmännern besteht. Überraschend trat im mächtigen Ständigen Ausschuss des Politbüros Shanghais Parteichef Li Qiang an zweiter Stelle auf das Podium. Der Aufstieg des 63-Jährigen deutet darauf hin, dass der Weggefährte von Xi Jinping im März neuer Regierungschef werden soll, obwohl er keinerlei Erfahrung in der Zentralregierung hat. Der Parteichef der Hafenmetropole war auch wegen des Chaos beim zweimonatigen Corona-Lockdown in Shanghai in die Kritik geraten. Es gab Unverständnis, dass er jetzt mit dem Aufstieg belohnt wird.