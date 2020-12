Xi spricht mit EU-Spitze, Merkel und Macron über Investitionsabkommen

Die EU-Spitze und Bundeskanzlerin Angela Merkel haben Gespräche mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping über Video aufgenommen. Wie das chinesische Staatsfernsehen berichtete, nahmen an dem Austausch am Mittwoch ausser EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron teil. Es wurde erwartet, dass nach den Gesprächen eine grundsätzliche Einigung über das lange geplante Investitionsabkommen verkündet wird. Das Abkommen soll den Marktzugang für europäische Unternehmen in China verbessern und für gerechtere Wettbewerbsbedingungen sorgen./lw/DP/jha