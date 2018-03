Xis Wirtschaftsberater Liu He wird Vizepremier - Neuer Chef der Notenbank

Bei der Umbildung der chinesischen Regierung ist Liu He, der enge Wirtschaftsberater von Staats- und Parteichef Xi Jinping, zum Vizepremier aufgestiegen. Auf der Jahrestagung des Volkskongresses am Montag in Peking wurde der 66-Jährige entgegen ersten Erwartungen aber nicht gleichzeitig auch Zentralbankchef. Doch ist Liu He als Vizeregierungschef massgeblich für die Wirtschafts- und Finanzpolitik zuständig und steht über dem Zentralbankchef.