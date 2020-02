Ypsomed-Chef: Ende der automatischen EU-Anerkennung gefährdet Medtechfirmen

Das Ende der automatischen EU-Anerkennung von Schweizer medizintechnischen Produkten am 27. Mai bringt nach Ansicht von Ypsomed-Chef Simon Michel viele Schweizer Hersteller in Bedrängnis. "Ich gehe davon aus, dass es von den 450 bis 500 Herstellern in der Schweiz etwa die Hälfte nicht schaffen wird, ihre Produkte rechtzeitig in der EU zuzulassen. Das sind vor allem kleinere Firmen. Für sie wird es sehr prekär", sagte Michel in einem Interview mit den CH Media-Zeitungen vom Freitag.