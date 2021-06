Zahl der Corona-Ansteckungen bleibt tief - Tausende Impfzertifikate

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Mittwoch innerhalb von 24 Stunden 541 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet. Gleichzeitig registrierte das BAG 32 Spitaleinweisungen und 7 neue Todesfälle. Die Zahl aller bisherigen Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung belief sich auf 10'295.

Auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner wurden in den vergangenen zwei Wochen 89,96 laborbestätigte Coronavirus-Infektionen gemeldet - die sogenannte Inzidenz. Die Reproduktionszahl R, die angibt, wie viele Personen eine infizierte Person im Durchschnitt ansteckt, lag am 28. Mai bei 0,75.

Auch die Situation in den Spitälern hat sich deutlich entspannt: Die Auslastung der Intensivstationen in den Spitälern beträgt derzeit 69,9 Prozent. Lediglich 11,6 Prozent der verfügbaren Betten werden von Covid-19-Patienten belegt.

Knapp 4000 Impfzertifikate

Bis Dienstagabend wurden insgesamt 3802 Covid-Zertifikate ausgestellt, davon 3768 an Geimpfte, 26 an Genesene und 8 an negativ Getestete. 3537 Zertifikate wurden allein am Dienstag ausgestellt.

Nach dem Pilot-Kanton Bern können auch St. Gallerinnen und St. Galler seit Mittwoch ein nationales Impfzertifikat beantragen. Die Auslieferung soll ebenfalls bereits starten. Der Kanton St. Gallen hatte auf ein eigenes Impftool gesetzt und den Testbetrieb bereits absolviert.

Unterdessen läuft die Covid-19-Impfaktion im Kanton Zürich auf Hochtouren: Pro Tag werden deutlich mehr als 20'000 Personen geimpft. Am Mittwoch wurde die millionste Impfung verabreicht.

47 Prozent der Zürcherinnen und Zürcher über 16 Jahren sind inzwischen mindestens einmal geimpft. 27 Prozent haben bereits ihre zweite Spritze erhalten und sind vollständig geimpft, wie die Gesundheitsdirektion am Mittwoch mitteilte. In der besonders gefährdeten Altersgruppe der über 65-Jährigen sind 80 Prozent einmal und 71 Prozent vollständig geimpft.

Insgesamt wurden bis zur letzten Zählung am Sonntagabend 5'884'950 Impfdosen an die Kantone und Liechtenstein ausgeliefert. Davon wurden 5'491'240 Dosen verabreicht. In der ganzen Schweiz sind, Stand Sonntagabend, 2'066'994 Personen vollständig geimpft.

