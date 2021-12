Zahl der Corona-Fälle in Türkei steigt an

In der Türkei sind wieder mehr Menschen positiv auf Corona getestet worden. Den zweiten Tag infolge lag der Wert der täglichen Corona-Fälle am Mittwoch über 30 000. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums fielen 36 684 Tests positiv aus. In den vergangenen Wochen hatte die Fallzahl täglich bei rund 20 000 gelegen.