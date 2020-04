Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt auf 25'300 Fälle

(Zusammenfassung) - Die Zahl der Covid-19-Fälle in der Schweiz hat erneut zugenommen. Bis zum Sonntag gab es nach Angaben des Bundesamtes für Gesundheit 25'300 laborbestätigte Fälle, 400 mehr als am Vortag. Der Bundesrat will nach der Krise die Wirtschaft mit Impulsen wieder in Schwung bringen.