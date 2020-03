Zahl der Corona-Toten, Infizierten im Iran steigt weiter

Die Zahl der Coronavirus-Opfer im Iran ist erneut gestiegen. Binnen eines Tages habe sich die Zahl der Toten von 853 auf 988 erhöht, sagte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Kianush Dschahanpur, am Dienstag in Teheran. Die Zahl der offiziell erfassten Ansteckungen mit Sars-CoV-2 stieg im gleichen Zeitraum von fast 15 000 auf 16 169. Die meisten Infektionen gab es erneut in der Hauptstadt Teheran. Derzeit seien fast 5400 infizierte Patienten gesund aus den Krankenhäusern entlassen worden, sagte der Sprecher im Staatsfernsehen./str/fmb/DP/jha