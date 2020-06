Zahl der Neuinfektionen in Deutschland auf höchstem Stand seit vier Wochen

In Deutschland ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb von 24 Stunden so hoch wie seit einem Monat nicht mehr. Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert Koch-Institut (RKI) 770 neue Fälle (Datenstand 19.6., 0.00 Uhr). Zuletzt war der Wert am 20. Mai so hoch (797 Neuinfektionen). "Die Zunahme der Fallzahlen gegenüber dem Vortag ist insbesondere auf grössere Ausbrüche in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Berlin zurückzuführen", hiess es vom RKI.