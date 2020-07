Zahl der Todesopfer von Migrantenboot in der Türkei steigt auf 54

Mehrere Wochen nach dem Untergang eines mit Migranten besetzten Bootes in der Osttürkei sind neun weitere Leichen geborgen worden, darunter auch die zweier Kinder. Damit steigt die Zahl der bestätigten Todesopfer seit dem Vorfall Ende Juni auf dem Van-See auf 54, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Samstag berichtete. Die Suche nach weiteren Opfern werde am Sonntag fortgesetzt, hiess es.