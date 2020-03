Zahl der Toten in Italien um 175 auf 1441 gestiegen

Trotz drakonischer Vorbeugungsmassnahmen nimmt die Zahl der Coronavirus-Todesopfer in Italien weiterhin zu. Am Samstag wurden 175 zusätzliche Todesfälle gemeldet. Damit stieg die Zahl der Opfer seit Beginn der Epidemie am 21. Februar auf 1441, wie der Zivilschutz am Samstag in Rom mitteilte.