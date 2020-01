Zahl der Virus-Toten steigt und China verschärft Massnahmen deutlich

Nach Einschätzung des Bürgermeisters von Wuhan, der am stärksten betroffenen Stadt, ist von einer deutlich höheren Fallzahl auszugehen als bislang von den Behörden angegeben. Es sei "möglich, etwa 1000 Fälle hinzuzufügen" zu den landesweit 1975 offiziell bestätigten Infektionen, sagte Bürgermeister Zhou Xianwang am Sonntag.

Zur Begründung verwies Zhou auf die mehr als 2200 Verdachtsfälle in den Spitälern seiner Stadt, die unter Beobachtung stünden und noch auf das Virus getestet werden müssten. Es sei von einer Infektionsrate von 45 Prozent auszugehen.

Internationale Wissenschaftler hatten die Zahl der Infizierten schon vor einigen Tagen auf mehrere tausend geschätzt. Nach Behördenangaben starben bislang 56 Menschen an dem Erreger 2019-nCoV.

38 bestätigte Fälle weltweit

Weltweit kommen 38 Fälle hinzu, bislang aus den USA, Australien, Japan, Südkorea, Thailand, Vietnam, Singapur, Nepal und Taiwan gemeldet. Zudem gibt es mit drei Patienten in Frankreich die ersten Erkrankungen in Europa.

Sie sind offenbar nicht schwer erkrankt. Dem Paar, das im Pariser Spital Bichat behandelt werde, gehe es gut, erklärten Ärzte am Samstag. Auch dem dritten Patienten in Frankreich, der in einer Klinik in Bordeaux behandelt wird, gehe es soweit gut, sagte der Bürgermeister der Stadt, Nicolas Florian, am Samstag.

Einige Länder bereiteten sich darauf vor, ihre Staatsbürger aus der Region Wuhan auszufliegen. Die USA, Frankreich und Japan kündigten an, ihre Bürger rasch aus der besonders betroffenen Stadt Wuhan zu holen.

Vier Schweizer bleiben in Wuhan

Laut Eidgenössischem Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) sind der Schweizer Botschaft acht angemeldete Schweizer Staatsangehörige bekannt, die in der Stadt Wuhan leben. Krankheitsfälle unter den Schweizern seien keine bekannt.

Die Botschaft stehe auch mit anderen Schweizerinnen und Schweizern in Kontakt, welche die Vertretung angerufen hätten. Die Hälfte der acht Personen seien jedoch nicht mehr vor Ort und die Verbliebenen wollten Wuhan nicht verlassen, teilte das EDA auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit.

In China wurden derweil Grossveranstaltungen abgesagt, Fieberkontrollen eingeführt und die Reisefreiheit eingeschränkt. Die Millionenstadt Wuhan in der Provinz Hubei wurde von den chinesischen Behörden abgeriegelt. Dort wurden der öffentliche Nah- und Fernverkehr, Zug- und Flugverbindungen gestoppt, Ausfallstrassen gesperrt. Ab Sonntag sollte auch der normale Autoverkehr in den grossen Stadtbezirken aufhören. In anderen Städten wird ähnlich verfahren.

Die Spitäler der Stadt Wuhan waren am Wochenende offenbar völlig überfordert. Nach offiziell unbestätigten Berichten wurden Patienten zurückgewiesen, weil es nicht genug Personal und Betten gab. Aus anderen Teilen Chinas wurden rund 1700 Ärzte und Pfleger nach Wuhan entsandt.

Medien berichteten am Sonntag, 24 Spitäler sollten zusätzliche Betten bereitstellen. Wuhan hat bereits im Eiltempo den Bau von zwei neuen Spitälern begonnen, mit einer Kapazität von insgesamt 2300 Betten. Das erste Hospital soll in etwa einer Woche Patienten aufnehmen, das zweite kurz danach.

Geschlossene Freizeitparks und Universitäten

In der Hauptstadt Peking bleiben Universitäten, Schulen und Kindergärten auch über das Ende der derzeitigen Neujahrsferien hinaus vorerst geschlossen. Die beiden grössten Vergnügungsparks in Hongkong, Disneyland und Ocean Park, schliessen wegen des Virus ab Sonntag ihre Pforten. Zum chinesischen Neujahrsfest hatten die Parks eigentlich mit einem Besucheransturm gerechnet.

In der Provinz Guangdong im Süden des Landes müssen die Bewohner in Einkaufszentren, Hotels, Restaurants, Parks, religiösen Stätten, Museen, Bibliotheken und Wartehallen des öffentlichen Verkehrs eine Gesichtsmaske tragen. Zudem ordnete die chinesische Gesundheitskommission an, Reisende aus Wuhan sollten sich bei den Behörden melden und sich für zwei Wochen zu Hause isolieren, um zu sehen, ob sie infiziert sind. Die Inkubationszeit bis zum Ausbruch der Erkrankung kann bis zu zwei Wochen dauern.

Kampf ein Marathon, kein Sprint

Der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping berief am Samstag in Peking ein Krisentreffen ein. Alle Ebenen von Partei und Regierung müssten dem Kampf gegen das Coronavirus höchste Priorität einräumen, sagte er laut der Nachrichtenagentur Xinhua. Eine eigens gebildete Arbeitsgruppe sollte in die Provinz Hubei entsandt werden, um die Arbeit vor Ort zu steuern.

Das Coronavirus überträgt sich einer Studie zufolge relativ rasch zwischen Menschen. Experten des Imperial College London berechneten, dass ein Infizierter bis zum 18. Januar durchschnittlich 2,6 weitere Personen angesteckt haben könnte. Chris Whitty, der die Regierung in Gesundheitsfragen berät, ging von einem langen Kampf gegen das Virus aus: "Wir sollten das als Marathon betrachten und nicht als Sprint."

Das Virus ähnelt dem Sars-Erreger mit Ursprung in China, der 2002/2003 eine Pandemie ausgelöst und weltweit fast 800 Menschen das Leben gekostet hat. Trotz noch unzureichender Erkenntnisse über das neuartige Virus ist laut der chinesischen Gesundheitskommission klar, dass der Erreger - anders als Sars - auch während der Inkubationszeit übertragen werden kann.

Diese Zeit zwischen Ansteckung und Ausbruch der Krankheit bei einer Person liege zwischen einem und 14 Tagen, sagte Kommissionschef Ma Xiaowei. Er kündigte an, dass noch intensiver gegen die Verbreitung des Virus vorgegangen werden soll.

