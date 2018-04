Ems-Chemie machte wie immer den Anfang. Der Spezialchemiekonzern unter der Führung von Magdalena Martullo-Blocher informierte am letzten Freitag als erstes börsenkotiertes Schweizer Unternehmen über die Geschäftszahlen für die ersten drei Monate des Jahres. Viele weitere Firmen werden in den kommenden Wochen folgen und für Investoren wichtige Angaben zu Umsatz und Gewinn machen (siehe Tabelle weiter unten).

Wichtig sind diese Zahlen deshalb, weil die Aktienmärkte derzeit nervös und orientierungslos sind. Auch die Schweizer Börse hat sich seit dem Kursknick Ende Januar unter dem Strich seitwärts bewegt. Werden die Erwartungen an die Unternehmenszahlen im grossen Ganzen erfüllt, dürfte das für Beruhigung an den Aktienmärkten sorgen, ist Thomas Heller überzeugt. "Insofern kann man die Unternehmenszahlen auch als Test für die Börsen interpretieren", sagt der Anlagechef der Schwyzer Kantonalbank.

Grosse Teile der aktuellen Verunsicherung fussen auf einer möglichen Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China. Zudem wird die Zentralbankenpolitik allmählicher restriktiver, womit ein wichtiger Impulsgeber für die Aktienmärkte kürzer tritt. Die Stimmung ist mit Blick auf die Zahlensaison aber immer noch gut. Für die Schweiz rechnet der Markt im Gesamtjahr 2018 mit einem Gewinnwachstum von knapp 15 Prozent.

Wichtige Sektoren mit Aufholpotenzial

Diese Wachstumsrate liege etwa im globalen Durchschnitt, sagt Anastassios Frangulidis, Chefstratege bei Pictet Asset Management. Hierzulande erwartet er insbesondere für die Sektoren Gesundheit, Finanzwerte und Nahrungsmittel das grösste Aufholpotenzial, vor Energie und Informationstechnologie.

Für den weiteren Verlauf der Schweizer Börse wäre das äusserst positiv. Denn die für den Gesamtmarkt wichtigsten Titel Nestlé, Novartis und Roche, aber auch die Grossbanken Credit Suisse und UBS gehören zu den erwähnten Sektoren. Gleichzeitig sind das auch jene Unternehmen, die mit ihrer unterdurchschnittlichen Performance den Swiss Market Index (SMI) in den letzten Monaten gebremst haben.

Thomas Heller ist besonders gespannt, ob sich einzelne Unternehmen zu den Themen US-Steuern oder Handelsstreit äussern werden: "Ich denke aber, dass viele Firmen die Folgen davon noch nicht abschätzen können". Entscheidend sei diesbezüglich der Ausblick des Managements.

Die Q1-Zahlensaison 2018 am SMI

Givaudan 10. April Swiss Re 04. Mai Sika 17. April Lonza 04. Mai Novartis 19.April Swiss Life 08. Mai Nestlé 19. April LafargeHolcim 08. Mai ABB 19. April Adecco 08. Mai UBS 23. April Zurich 09. Mai Credit Suisse 25. April Richemont* 18. Mai Roche 26. April Julius Bär** 23. Mai Swisscom 02. Mai SGS*** 18. Juli Geberit 03. Mai Swatch*** Anfang August

*Jahreszahlen 2017/18 **Management-Statement ***Halbjahreszahlen (Quelle: AWP)

In den global richtungsweisenden USA machen die Banken Citigroup, JPMorgan und Wells Fargo am kommenden Freitag mit ihren Quartalszahlen den Anfang. Dort erwarten Analysten noch etwas mehr Gewinnwachstum (20 Prozent) im laufenden Jahr als in der Schweiz. Für Unterstützung dürften das starke Wirtschaftswachstum, der schwache Dollar und die Steuerreform sorgen. Trübt sich die konjunkturelle Situation im Laufe des Jahres allerdings ein, dann gibt es Potenzial für Enttäuschungen.

Die meisten Beobachter sind für die Aktienmärkte jedoch immer noch optimistisch gestimmt. Sandro Merino, Investmentchef der Basler Kantonalbank, schrieb kürzlich in einem Kommentar, er erkenne über die kommenden Quartale "erhebliches Erholungspotenzial".

Kommt die Korrektur 2019?

Skeptischer ist Anastassios Frangulidis. Er beobachtet momentan einen Kampf zwischen positiver Gewinnentwicklung und negativem Einfluss der Notenbanken und der Protektionismus-Diskussion. "Das resultiert in einer erhöhten Volatilität, was in der späten Phase eines Konjunkturzyklus nichts Spezielles ist", sagt er. Tatsächlich wächst die globale Konjunktur immer noch stark, zeigt aber Zeichen einer nachlassenden Dynamik. Zum Beispiel: Es scheint, als ob diverse Einkaufsmanagerindex (PMI) nicht mehr weiter zulegen können.

"Am Ende gewinnt immer die Geldpolitik. Deshalb erleben wir momentan erst den Anfang des Börsen-Erdbebens, so wie in den Jahren 1998 oder 2007", so Frangulidis. Die eigentliche Korrektur dürfte seiner Meinung nach 2019 kommen.

In diesem Zusammenhang noch einmal zurück den Quartalszahlen von Ems: Der Konzern startete zwar mit einem Umsatzplus von knapp 12 Prozent ins Jahr, bereitet sich aber nach eigenen Angaben bereits auf eine anstehende Konjunkturverlangsamung vor.