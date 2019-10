Zehntausende demonstrieren in Hongkong friedlich für Hilfe aus USA

Zehntausende Menschen haben in Hongkong für einen geplanten Gesetzentwurf im amerikanischen Kongress demonstriert, mit dem Demokratie und Bürgerrechte in der chinesischen Sonderverwaltungsregion gefördert werden sollen. Die Demonstration am Montagabend fand überraschend grossen Zulauf. Auch verlief sie friedlich, nachdem solche Märsche in den Wochen zuvor immer in Krawallen und Zusammenstössen mit der Polizei geendet waren.