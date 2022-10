(Ausführliche Fassung) - Mehrere Tausend Menschen haben in Paris am Sonntag gegen die Politik von Präsident Emmanuel Macron demonstriert. Zu dem "Marsch gegen das teure Leben und das Nichtstun in der Klimakrise" hatte die Linkspartei von Jean-Luc Mélenchon aufgerufen. Wie der französische Nachrichtensender BFMTV mit Bezug auf die Organisatoren berichtete, sollen rund 140 000 Menschen auf die Strasse gegangen sein, Polizei-Angaben zufolge waren es etwa 30 000. Eine von einem französischen Medienkollektiv in Auftrag gegebene Zählung kam auf 29 500 Demonstranten. Erwartet worden waren bis zu 30 000 Teilnehmer.

16.10.2022 19:27