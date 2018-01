Zehntausende demonstrieren in US-Städten gegen Präsident Trump

Zehntausende Menschen sind am Samstag in Städten der USA gegen Präsident Donald Trump auf die Strasse gegangen. Genau ein Jahr nach dessen Amtseinführung versammelten sich grosse Menschenmengen in Washington, New York, Chicago, Denver und anderen Städten zum Women's March, dem sich vergangenes Jahr landesweit drei Millionen Menschen angeschlossen hatten.