New York, 02. Dez (Reuters) - Der von US-Präsident Don"Effizienz muss als Aufgabe für uns als Regulierer genauso wichtig sein wie Sicherheit und Stabilität", sagte Randal Quarles am Freitag auf einer Veranstaltung in New York. "Wir müssen Sicherheit und Stabilität erreichen, aber wenn wir die Wahl haben, müssen wir die effizienteste Wahl treffen."

Die Äusserungen sind der bislang stärkste Hinweis von Quarles darauf, dass die Fed manche Forderungen von Republikanern und Präsidialamt nach einer Deregulierung im Bankensektor unterstützen könnte. Die oppositionellen Demokraten und einige Aufseher - darunter die scheidende Fed-Chefin Janet Yellen - haben davor gewarnt, die im Zuge der Finanzkrise verschärften Auflagen zu stark zurückzufahren.

(Reuters)