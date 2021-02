Im Kanton Obwalden sind Sitzgelegenheiten auf Terrassen ab dem 1. März nicht mehr erlaubt, wie die Staatskanzlei am Freitag mitteilte. Nidwalden schliesst die Aussenbereiche bereits am Sonntag. Gespräche mit dem Bundesrat über Sitzgelegenheiten auf Terrassen von Takeaways in Skigebieten hätten nicht die gewünschte Wirkung gezeigt, hielt das Nidwaldner Gesundheitsamt in einer Mitteilung fest.

(AWP)