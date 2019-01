Zentrum für 3D-gedruckte Implantate lanciert

Das Zentrum mit dem Namen "Swiss m4m" entsteht in Bettlach SO und soll kein Forschungsinstitut im eigentlichen Sinne sein, wie die Forschungsanstalt Empa am Dienstag mitteilte. Vielmehr gehe es um Wissens- und Technologietransfer.

Mit dem Zentrum sollen die Erfahrung der Industrie und die Erkenntnisse und Materialien aus der Forschung zusammengebracht werden, um vor allem auch KMU den 3D-Druck für medizinische Anwendungen zugänglich zu machen.

Das "Swiss m4m Center" soll die Geräte für additive Fertigung beherbergen, die auch bei der industriellen Produktion zum Einsatz kommen. Forschungsinstitutionen und Unternehmen können die Infrastruktur und Dienstleistungen des Zentrums künftig buchen und nutzen, hiess es.

Finanziert und betrieben wird das Zentrum in Form einer "Public-Private Partnership": Beteiligt sind sowohl die Kantone Bern und Solothurn als auch Forschungsinstitutionen und Spitäler, sowie Privatunternehmen. Dazu zählt auch das Bettlacher Medtech-Unternehmen 41medical, auf dessen Gelände das Zentrum entsteht.

