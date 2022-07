Zeuge: Erst Trumps Rede brachte mich zum Kapitol

US-Präsident Donald Trump hat einer Zeugenaussage zufolge im Januar vergangenen Jahres einige Anhänger erst mit seiner Rede zum gewaltsamen Marsch auf das Kapitol aufgewiegelt. Der Trump-Anhänger Stephen Ayres sagte am Dienstag bei einer öffentlichen Anhörung vor dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss in Washington, er habe nicht geplant gehabt, zum Kapitol zu gehen. Erst Trumps Rede habe das geändert und "jeden aufgebracht". "Alle dachten, er werde mitmarschieren. Wissen Sie, er sagte in seiner Rede, dass er bei uns sein werde."