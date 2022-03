Zinssätze für Investitionen ins Stromnetz und in Erneuerbare unverändert

Seit dem Inkrafttreten des revidierten Energiegesetzes 2018 gibt es in der Schweiz Förderinstrumente für Produktionsanlagen, die erneuerbare Energie nutzen. Für das Kapital, das in solchen Anlagen gebunden ist oder in neue Anlagen investiert werden soll, hat der Kapitalgeber Anspruch auf eine Verzinsung, die bei der Berechnung der Förderbeiträge berücksichtigt werden muss.

Dieser jährlich bestimmte kalkulatorische Zinssatz, der so genannte WACC ("Weighted Average Cost of Capital"), wurde für Gross- und Kleinwasserkraft auf jeweils 4,98 Prozent festgesetzt, für Biomasse auf 4,53 Prozent und für Geothermie auf 5,44 Prozent, wie das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) am Dienstag mitteilte. Der Kapitalkostensatz für Investitionen ins Stromnetz wurde bei 3,83 Prozent belassen.

ys/uh

(AWP)