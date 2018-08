Die ZKB kommt mit knapp 100 Millionen Dollar Strafe im Steuerstreit mit den USA gut weg. Erwartet hatte man mehr. Wenn man dazu bedenkt, dass die Credit Suisse vor vier Jahren in dieser Angelegenheit zu einer Zahlung von 2,6 Milliarden Dollar verdonnert wurden, kann man sich vorstellen, was für ein politisches Beben die ZKB mit einer höheren Busse hätte auslösen können.

Das Institut gehört bekanntlich dem Kanton Zürich, der wie seine 166 Gemeinden Jahr für Jahr Ausschüttungen aus dem Gewinn der Bank beziehen. Die ZKB hat die umfassende Staatsgarantie. Die Bank, die im 19. Jahrhundert für eine günstige Kreditvergabe an Handwerker und Bauern gegründet wurde, war in nicht harmlosem Masse in Steuervergehen nach amerikanischem Recht verstrickt.

Sie hat 2008, als die UBS schon im Visier der US-Justizbehörden stand, noch Steuersünder-Kunden der Grossbank angenommen. Die ZKB war eine Kategorie-1-Bank. Insgesamt wurden die Schweizer Banken in vier Kategorien eingeteilt. Kategorie 1 waren die Banken, die gesondert und nicht pauschal beurteilt wurden.

Wie tief die Zahlung der ZKB ist, zeigt die "Bussenordnung" der anderen Banken. Julius Bär zahlte 2016 eine Summe von 547 Millionen Dollar. Beobachter werteten schon dies als relativ tiefen Betrag. Die Tessiner BSI hatte 2015 eine Summe von 211 Millionen Dollar bezahlt. Die Basler Kantonalbank oder Pictet, die wie die ZKB und Julius Bär zur Kategorie 1 gehören und die noch einer Einigung mit den USA harren, können sich also fast schon zurücklehnen – wenn die US-Behörden so weiterverfahren wie zuletzt. Wobei es bei Privatbanken wie Pictet oder auch Rahn & Bodmer ans Eingemachte geht, denn dort haften zum Teil die Besitzer oder Partner mit ihren persönlichen Vermögen.

Ex-Credit-Suisse-Chef Brady Dougan, sein Management und VR-Präsident Urs Rohner müssen sich allenfalls die Frage gefallen lassen, ob sie sich 2014 nicht hatten weichklopfen lassen und zu früh nachgaben. Nach allen Krisen und Skandalen der vergangenen zehn Jahre überwies eine Grossbank wie die CS solche Milliardensummen jedoch vermutlich mit einer gewissen zynischen Gelassenheit. Es traf ja vor allem die Aktionäre.