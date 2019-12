Zölle auf Wein und Käse: USA drohen Frankreich wegen Digitalsteuer

(neu: Äusserungen Macron und Trump.) - Die USA drohen Frankreich wegen der Einführung einer Digitalsteuer erneut mit Vergeltung. Die US-Regierung prüfe Strafzölle auf französische Produkte wie Champagner und Käse, hiess es in einem Bericht des US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer. Frankreich will an der Steuer festhalten und drohte am Dienstag seinerseits mit europäischer Vergeltung. Angesichts der drohenenden Eskalation schlugen Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und US-Präsident Donald Trump beim Nato-Gipfel in London allerdings versöhnliche Töne an.