Beide Staaten könnten vereinbaren, angekündigte Zölle als Zeichen des guten Willens zunächst nicht in Kraft treten zu lassen, sagte der anonym bleiben wollende Regierungsmitarbeiter am Dienstag. US-Präsident Donald Trump will seinen chinesischen Kollegen Xi Jinping noch diese Woche bei der Tagung der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) in Japan treffen.

Mitglieder der US-Regierung haben bereits angekündigt, dass bei dem G20-Treffen kein umfassender Vertragsabschluss zu erwarten sei. Aber sie erklärten ihre Hoffnung, dass die beiden wirtschaftlich mächtigsten Staaten der Welt einen Weg aus den festgefahrenen Handelsgesprächen finden könnten. Trump wirft China unter anderem unfaire Handelspraktiken vor und hat deswegen bereits eine Reihe von Einfuhr-Abgaben eingeführt oder erhöht. China hat mit Gegenzöllen reagiert.

Die USA würden keine Bedingungen für Zölle akzeptieren und man reise nicht nach Japan, um Konzessionen zu machen, sagte der Mitarbeiter der US-Regierung. Es könne aber sein, dass der Fall des Telekomausrüsters Huawei zur Sprache komme. Die US-Regierung hat den Konzern wegen Spionage-Verdacht auf eine Schwarze Liste gesetzt und drängt auch verbündetete Staaten, Geschäfte mit Huawei zu unterbinden.

(Reuters)