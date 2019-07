Sie würden in der kommenden Woche fortgesetzt, sagte der Wirtschaftsberater der US-Regierung, Larry Kudlow, am Mittwoch während einer Presseunterrichtung. Ein Vertreter des US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer erläuterte wenig später, beide Seiten seien dabei, für kommende Woche ein Telefonat auf Ebene der Chefunterhändler vorzubereiten. Für die USA sind dies Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin. Für China verhandelt Vizeministerpräsident Liu He.

Beide Seiten kommunizierten bereits telefonisch seit vergangenem Wochenende, als sich US-Präsident Donald Trump and Chinas Staatschef Xi Jinping grundsätzlich auf die Wiederaufnahme der seit Mai festgefahrenen Gespräche verständigt hatten. Wann es zu Gesprächen von Angesicht zu Angesicht kommt, war nicht klar. Kudlow sagte, dies würde "bald" der Fall sein. "Ich weiss nicht genau wann. Sie sind am Telefon. Sie werden diese kommende Woche am Telefon sein, und sie werden einen Termin für Gespräche von Angesicht zu Angesicht ausmachen."

(Reuters)