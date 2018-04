Zu lockere Kreditvergabe schafft laut IWF Stabilitätsrisiken

Eine solche Vergabe sei eine Quelle der Verwundbarkeit, die die Finanzstabilität bedrohen könne, warnte der IWF am Dienstag in seinem Finanzstabilitäts-Bericht.

Aufseher und Politiker seien daher gut beraten, solchen Entwicklungen grösste Beachtung zu schenken. Wenn hier etwas schieflaufe, müsse korrigierend eingegriffen werden.

Nimmt die Risikoträchtigkeit in der Kreditvergabe zu, so bedrohe dies das Wirtschaftswachstum und steigere das Risiko von Bankenkrisen und anderen Spannungen im Finanzbereich, warnte der IWF.

In seinem Bericht verweist er auf wachsende Sorgen, dass Finanzdienstleister und Investoren auf der Suche nach rentablen Anlagen Gelder in zu hohem Masse an Gläubiger mit schlechter Bonität ausgereicht haben könnten. Dafür gebe es zumindest in einigen Ländern Anzeichen aus der jüngsten Zeit.

(AWP)