Zürcher Gesundheitsdirektion verfügt Zulassungsstopp für ausländische Ärzte

Der Zulassungsstopp gilt seit einer Minute nach Mitternacht, wie Rickli am Freitag vor den Medien sagte. Ziel dieser Massnahme sei es, die Zahl der Praxiseröffnungen zu reduzieren.

In den vergangenen Jahren nahm die Zahl der Arztbewilligungen für ausländische Mediziner stark zu. Eine Entwicklung, die sich direkt auf die Krankenkassenprämien auswirkt: Laut einer Einschätzung der Branchenorganisation santésuisse kostet jede Praxiseröffnung den Prämienzahler pro Jahr über eine halbe Million Franken.

Hausärzte nicht betroffen

Die Gesundheitsdirektion macht allerdings Ausnahmen: Vom Zulassungsstopp nicht betroffen sind ausländische Ärzte, die in der medizinischen Grundversorgung oder in Disziplinen tätig sind, in denen generell eher Mangel herrscht.

Auf der Ausnahmen-Liste stehen deshalb allgemeine innere Mediziner, Hausärzte, Kinder- und Jugendmediziner sowie Kinder- und Jugendpsychiater sowie -psychotherapeuten.

Auch für die Spitäler gilt der Zulassungsstopp vorläufig nicht. Eine gewisse Verlagerung in den spitalambulatorischen Bereich sei wegen dem Grundsatz "ambulant vor stationär" durchaus erwünscht.

Beobachtet die Gesundheitsdirektion allerdings, dass frei praktizierende Ärzte vermehrt an Spitälern tätig werden, behält sie sich aber vor, den Zulassungsstopp auch auf den ambulanten Bereich der Spitäler auszudehnen. Als Ambulatorium toleriert werden Praxen, die in einem Radius von 500 Metern rund um ein Spital liegen.

Bundesregelung bis 2021

Dieser Ausnahmekatalog ist keine Zürcher Erfindung, sondern entspricht einer Bundesvorgabe aus dem Jahr 2009. Auf Bundesebene gibt es seit 2001 eine provisorische Regelung, die es den Kantonen selber überlässt, ob sie einen Zulassungsstopp wollen oder nicht.

Die meisten Kantone haben aktuell einen solche Begrenzung - nicht aber Zürich, die beiden Appenzell und Graubünden. Zürich hatte den Zulassungsstopp zwar zwischenzeitlich, hob ihn 2013 aber wieder auf. Der damalige Gesundheitsdirektor Thomas Heiniger (FDP) begründete dies damals mit der Personenfreizügigkeit, die sonst verletzt werde.

Für SVP-Regierungsrätin Rickli ist dies kein Argument, nicht zuletzt, weil die Nachbarkantone den Zulassungsstopp ja auch hätten.

Hektik bei den Ärzten

Auf Bundesebene ist aktuell ein Zulassungsstopp in Arbeit, der für alle Kantone Pflicht werden soll. Allerdings sind die Beratungen nicht abgeschlossen, eine Einigung ist noch nicht in Sicht. Im ersten Quartal 2020 wird sich der Nationalrat damit befassen. Rickli rechnet damit, dass die Regelung erst 2021 in Kraft tritt.

Bei ausländischen Ärzten ist deswegen nun aber bereits eine gewisse Hektik ausgebrochen. Die Gesundheitsdirektion rechnet damit, dass vor Ablauf dieser Frist noch sehr viele Gesuche um Erteilung einer Berufsausübungsbewilligung eingehen werden. Deshalb gelte die Zulassungsbeschränkung in Zürich per sofort und ohne Übergangsfrist.

6200 aktive Arztbewilligungen

Im vergangenen Jahr gab es im Kanton Zürich rund 6200 aktive Arztbewilligungen. Dabei waren 1700 Ärztinnen und Ärzte mit ausländischem Diplom, rund 1400 Ärztinnen und Ärzte hatten einen ausländischen Facharzttitel.

Dieser Anteil ausländischer Mediziner ist viel grösser als etwa im Jahr 2010. Damals waren erst rund 700 Ärzte mit ausländischen Diplomen oder Facharzttiteln im Kanton Zürich gemeldet.

(AWP)