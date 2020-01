Zürcher stimmen über umstrittenes Generationen-Verkehrsprojekt ab

Im Kanton Zürich stimmt die Bevölkerung am 9. Februar über ein - höchst umstrittenes - Generationenprojekt mitten in der Stadt Zürich ab: den Bau des 2,3 Kilometer langen Rosengartentunnels und zweier neuer Tramlinien für 1,1 Milliarden Franken. Es soll ein bald 50-jähriges Verkehrs-Provisorium in Zürich-Wipkingen ablösen.