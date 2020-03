Zürcher Unispital verfügt Besucherstopp - Ferienstopp am Chuv

Mit der Massnahme will das USZ das Risiko für eine Ansteckung von Patientinnen und Patienten sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern reduzieren. Das Besuchsverbot gilt bis auf Weiteres. Es werden Zutrittskontrollen durchgeführt.

Ausgenommen sind Besuche für Patienten in ausserordentlichen Situationen. Dazu gehören Eltern von Kindern, Partner von Gebärenden sowie nahe Angehörige von sterbenden Menschen oder unterstützungsbedürftigen Patienten.

Am USZ waren am Mittwoch drei positiv getestete Patienten und elf Verdachtsfälle in Isolation. Insgesamt sind am Unispital 40 Betten für Covid-19-Patienten reserviert. Ausserdem verfügt es über einen Trakt mit 16 Intensivbetten. Die Bettenzahl kann bei Bedarf erweitert werden. Insgesamt könnte das USZ nach aktueller Planung etwa 100 Patientinnen und Patienten mit schweren Verläufen aufnehmen.

Auch beim Personal gibt es offenbar noch keine Engpässe. Stand Donnerstagnachmittag gab es weder einen Ferienstopp für Ärzte noch für das Personal.

Auf Ferien verzichten

Mitarbeiter des Lausanner Universitätsspitals Chuv hingegen müssen wegen der Coronavirus-Pandemie bis mindestens Ende April auf Ferien verzichten. Die Spitalleitung verkündete den Ferienstopp in einer internen Nachricht an das Personal. Die Medienstelle des Chuv bestätigte dies am Donnerstag gegenüber Keystone-SDA.

Diese Massnahme sei notwendig, um die Pflege der Patienten gewährleisten zu können. Die Verfügung trat am Donnerstag in Kraft und gilt grundsätzlich für alle Mitarbeiter.

Es seien aber Ausnahmen für bestimmte Mitarbeiter möglich, deren Anwesenheit in der gegenwärtigen Situation nicht unbedingt erforderlich sei. Mitarbeiter, die sich bereits in den Ferien befänden, würden nicht zurückgerufen.

Sollte der Ferienstopp Reisestornierungen zur Folge haben, rät die Spitaldirektion den Mitarbeitern zum Abschluss einer Reiseversicherung. Sollte dies nicht möglich sein, übernehme das Chuv die Annullierungskosten mit Gutschriften.

Weiter kündigte das Chuv die Schaffung einer Notfalleinrichtung für die Betreuung der Kinder der Angestellten bis zu einem Altern von 16 Jahren an.

Zimmer umfunktionieren

Wie eine Umfrage von Keystone-SDA am Donnerstag weiter ergab, wurden im Inselspital in Bern bislang noch keine Ferienstopps bei Pflegekräften und Ärzten verhängt. Man könnte zirka 20 Einzelzimmer in Isolationszimmer umfunktionieren und so rund 40 Patientinnen oder Patienten isolieren, hiess es.

Über die Anzahl Betten und allfällige Patienten auf der Intensivstation gab das Inselspital keine Auskunft. Die Bettenzahl könnte erhöht werden, zum Beispiel durch Hinzunahmen von Aufwachräumen.

Absprachen in einzelnen Teams

Auch am Universitätsspital Basel (USB) ist bislang kein offizieller, flächendeckender Ferienstopp ausgesprochen worden. Was es natürlich gebe, seien derzeit zahlreiche Absprachen in einzelnen Teams, wer wann wie in Urlaub gehe. Und je nach Entwicklung der Situation behalte sich das USB selbstverständlich vor, Ferienstopps auszusprechen.

Im Übrigen habe man "wohl einmalig in der Schweiz" die Situation, dass im Gegenteil zahlreiche Mitarbeitende ihre Fasnachtsferien "zurückgeben" wollten, als die Fasnacht abgesagt wurde.

Am Mittwochabend seien 13 Corona-Patienten im Haus gewesen. Über den Zustand der einzelnen Patienten mache man keine Angaben. Man habe standardmässig 22 Beatmungsplätze auf der Intensivstation.

Vollständige oder weitreichende Besucherstopps haben andere Spitäler in den vergangenen Tagen auch schon angekündigt, so in den Kantonen Wallis, Waadt und Neuenburg.

(AWP)