Zur Finanzierung der AHV braucht es laut UBS progressive Reformen

Die Finanzierung der Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) hänge stark von den Jüngeren ab, heisst es in einem am Dienstag von der UBS publizierten Bericht. Allerdings wachse derzeit die Zahl der Pensionierten schneller als die Erwerbsbevölkerung, und das bringe die AHV-Finanzen in Schieflage.

Eine Kluft tut sich laut den UBS-Experten nicht nur zwischen Jung und Alt auf, sondern auch zwischen kinderlosen Erwachsenen und Eltern. Dabei sei die staatliche Altersvorsorge hierzulande auf Eltern angewiesen, welche die nächste Generation von Beitragszahlern grossziehe. Doch das koste Geld und hemme die Vermögensbildung.

Die Autoren machen klar: Bezüglich Rettung der umlagefinanzierten 1. Säule kann sich die Schweiz nicht auf einen Babyboom verlassen. Selbst mit bestenfalls moderat steigenden Geburtenraten oder einer Zunahme der Migration wären fünf Kinder pro Frau nötig, um den AHV-Fonds bis 2070 wieder ins Gleichgewicht zu bringen.

Dynamischeres Umverteilungsmodell

Vielmehr brauche es progressive Reformen, fordern die Experten. Dabei soll die Finanzierung unabhängig von der Anzahl Kinder funktionieren. Sie solle auf die heutige gesellschaftliche Realität und die realen Geburtenraten ausgerichtet werden, indem schrittweise zu einem anderen Umverteilungsmodell übergegangen werde.

So liessen sich beispielsweise Rentenalter, Beiträge und Leistungen auf der Grundlage demografischer und wirtschaftlicher Entwicklungen dynamisch und regelbasiert anpassen, schlägt die UBS vor. Die Herausforderung bestehe darin, das richtige Gleichgewicht zwischen verschiedenen Massnahmen zu finden. Etwa wenn es um Themen wie Beitragszahlungen, Steuern oder den Anstieg der Geburten geht.

mk/rw

(AWP)