Zur Rose-Aktien von Berichten aus Deutschland zu E-Rezepten belastet

Um 15.20 Uhr verlieren Zur Rose Namen 6,7 Prozent auf 182,20 Franken. Die Tagestiefstkurse liegen gar bei 180,40 Franken. Dem steht ein nur marginal tieferer Gesamtmarkt (SPI) gegenüber.

In den Handelsräumen hiesiger Banken wird auf einen Artikel des Magazins digital pioneers zum Thema elektronische Medikamentenrezepte verwiesen. Darin zitiert der Autor eine Antwort der zuständigen Staatssekretärin Sabine Dittmar an einen Petitionsausschuss des Bundestages, wonach die Testphase für sogenannte E-Rezepte weiterlaufe, die vereinbarten Qualitätskriterien allerdings noch immer nicht erreicht worden seien. Des weiteren ist im Artikel von organisatorischen und technischen Hürden die Rede.

Der Entscheid des deutschen Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) vom Dezember, die obligatorische Einführung von E-Rezepten landesweit auf unbestimmte Zeit zu vertagen, setzte den Aktien von Zur Rose sichtlich zu. Um gut 20 Prozent ging es in der zweiten Dezember-Hälfte für die Papiere der Versandapotheke nach unten. Seither errechnet sich gleich noch einmal ein Minus in ähnlichem Umfang. Das wiederum bringt Zur Rose einen Platz weit oben in der Liste der diesjährigen Börsenverlierer ein.

lb/uh/cf

(AWP)