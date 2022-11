(Abschnitte 1-3 durchgehend neu) - Der Zürcher Stadtrat Daniel Leupi steigt für die Grünen ins Rennen um einen Ständeratssitz. Er wurde von den Parteimitgliedern am Montag in Zürich nominiert, wie die Partei am Montagabend mitteilte.

21.11.2022 22:04