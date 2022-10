Der Kantonsrat hat am Montag ein dringliches Postulat von SP, SVP, EVP, Mitte und AL mit 99 zu 70 Stimmen an den Regierungsrat überwiesen. Dieser Vorstoss fordert, dass wieder mindestens ein Zürcher Regierungsmitglied Einsitz im Axpo-Verwaltungsrat nimmt, am liebsten mit dem Baudirektor und dem Finanzdirektor gleich zwei.