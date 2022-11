Die Kantonsapotheke Zürich wird nicht in private Hände fallen. Dies hat der Kantonsrat am Montag beschlossen. Er liess ein "finanzkräftiges Konsortium aus erfahrenen Unternehmern aus dem Pharmaziebereich" abblitzen - und damit auch die FDP, die den Antrag in den Rat brachte.

07.11.2022 09:59