Zurich will in Deutschland bis Weihnachten Klarheit zu Thomas-Cook-Zahlungen

Die Zurich Versicherung will in Deutschland noch vor Weihnachten Klarheit darüber schaffen, welche Ansprüche die Kunden des bankrottgegangenen Reiseveranstalters Thomas Cook geltend machen können. In den kommenden Tagen soll bekanntgegeben werden, in welcher Höhe den geschädigten Kunden Zahlungen aus der bei 110 Millionen Euro gedeckelten Police zustehen, wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ; Ausgabe 10.12.) berichtet.