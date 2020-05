In der RTL/ntv-Sendung "Frühstart" sagte Cichutek am Dienstag, er rechne damit, dass "in wenigen Wochen die nächste klinische Prüfung vom Paul-Ehrlich-Institut genehmigt werden kann". Bisher habe nur die Firma BioNTech aus Mainz eine Genehmigung erhalten, hiess es. Das Paul-Ehrlich-Institut ist für die Zulassung von Impfstoffen in Deutschland zuständig.

(AWP)