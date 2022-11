Finanziell unterstützt würde in der ersten Variante vor allem der sogenannte Wagenladungsverkehr, der einen bedeutenden Teil der Bahn-Gütertransporte im Inland ausmacht. Einzelne Wagen oder Wagengruppen werden eingesammelt, zu Zügen formiert und in Rangierbahnhöfe geführt. Dort werden je nach Bestimmungsregion der Ladungen neue Züge zusammengestellt. Das sei kostspielig, und man stehe vor "grossen finanziellen Herausforderungen", so der Bundesrat.