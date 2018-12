Zweifel aus EU-Staaten an deutsch-französischem Digitalsteuer-Plan

Im Kreis der EU-Finanzminister gibt es Zweifel an dem von Deutschland und Frankreich eingebrachten Vorschlag für eine Digitalsteuer. Der Vorstoss greife zu kurz, sagte Spaniens Ministerin Nadia Calviño am Dienstag beim Treffen der Ressortchefs in Brüssel. Es müsse sichergestellt werden, dass Digitalfirmen fair besteuert würden. Deutschland und Frankreich zielten nun auf einen kleineren Geltungsbereich ab, sagte der finnische Minister Petteri Orpo: "Ich habe ernsthafte Bedenken." Auch Dänemark und Estland haben Fragen.