Zweites russisches Rechtshilfeersuchen im Fall Nawalny in Prüfung

Im Fall des vergifteten Kremlkritikers Alexej Nawalny ist in Deutschland ein zweites Rechtshilfeersuchen aus Russland eingetroffen. Dieses werde zunächst auf Ebene der Bundesregierung geprüft, sagte ein Sprecher des Justizministeriums am Mittwoch. Nach früheren Berichten will Russland eigene Ermittler zu möglichen Befragungen des Oppositionellen entsenden, der in der Berliner Charité liegt und dort behandelt wird.