In den USA haben die mit Spannung erwarteten Zwischenwahlen ("Midterms") begonnen. Erste Wahllokale öffneten am frühen Dienstagmorgen (Ortszeit) in östlichen Bundesstaaten wie Vermont oder Connecticut. Die letzten Wahllokale schliessen erst am deutschen Mittwochmorgen um 7.00 Uhr, da sich die Vereinigten Staaten über mehrere Zeitzonen erstrecken.

08.11.2022 12:26