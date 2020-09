Polizei bringt sich vor Grossdemo in Belarus in Stellung

Vor einer geplanten Grossdemonstration gegen den Staatschef von Belarus (Weissrussland), Alexander Lukaschenko, haben sich Sicherheitskräfte in Stellung gebracht. In der Hauptstadt Minsk seien Strassen mit Absperrungen blockiert worden, berichteten lokale Medien am Sonntag. Zudem seien in den Hauptstrassen zahlreiche Panzerfahrzeuge unterwegs. Das Innenministerium erklärte, mehr Einsatzkräfte zu den Oppositionsprotesten am Nachmittag im Stadtzentrum loszuschicken. Am Vortag wurden bei Protesten nach offiziellen Angaben mehr als 90 Menschen festgenommen. Mehr als 30 von ihnen droht eine Strafe.