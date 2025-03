Die Londoner Polizei geht bei dem Stromausfall am Flughafen Heathrow derzeit nicht von Sabotage aus, schaltet aber vorsorglich ihre Anti-Terror-Einheit ein. In einem Umspannwerk in der Nähe des Flughafens war ein Feuer ausgebrochen - die Brandursache ist derzeit noch unklar. Der Flughafen soll bis Mitternacht gesperrt bleiben.