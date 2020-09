Polizei stoppte gewalttätigen Schweizer mit Schüssen

Ein 22-jähriger Mann hatte sich in einem Haus an der Speicherstrasse Zutritt in eine Wohnung verschafft. Dort begann er mit einem stumpf-kantigen Gegenstand auf eine 46-jährige Frau einzuschlagen. Sowohl die Auswahl der Wohnung als auch des Opfers erscheine zum jetzigen Zeitpunkt als völlig zufällig, heisst es im Communiqué der Staatsanwaltschaft.

Die eintreffenden Polizeibeamten hätten den mutmasslichen Täter aufgefordert, inne zu halten. Der Mann habe nicht reagiert und weiter "massivst" auf die Frau eingeschlagen. Darauf hätten zwei Polizisten mehrere Schüsse auf den mutmasslichen Täter abgegeben.

Der Mann verstarb noch am Tatort. Die Frau wurde mit Kopfverletzungen ins Spital gebracht, wo sie an den Folgen eines schweren Schädel-Hirn-Traumas verstarb. Die Umstände der Tat wie auch das Motiv des Täters sind Gegenstand von weiteren Ermittlungen.

(SDA)