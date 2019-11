Polizisten nehmen Exhibitionist am Kölner Dom fest

Der 28-jährige Mann ging zunächst mit nacktem Oberkörper vom Weihnachtsmarkt am Dom in Richtung des Kölner Hauptbahnhofs, wie die Ordnungshüter am Donnerstag mitteilten. An einer Freitreppe entblösste er sich dann vollständig und hielt Passanten sein nacktes Glied entgegen.

Als Bundespolizisten den Exhibitionisten ansprachen, schrie er den Angaben zufolge die Beamten an, schlug um sich und bespuckte die Einsatzkräfte. Ihm wurden daraufhin Handschellen angelegt. Die Kölner Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

(SDA)